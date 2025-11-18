Дед Мороз рассказал, чем удивили его маленькие москвичи

В 2020-х просьбы детей к Деду Морозу стали современнее – многие просят гаджеты, а некоторые указывают артикулы желаемых подарков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил столичный Дед Мороз.

«В 2000-х дети больше просили игрушки, наборы для рисования, самокаты, конструкторы. Сейчас это в основном телефоны, планшеты, ноутбуки. Мне даже присылают ссылки на товары с маркетплейсов. Поменялись игрушки у детей с развитием технологий», – рассказал Дед Мороз.

Он отметил при этом, что дети не теряют доброты и так же хотят внимания, как и раньше.

«Вы удивитесь, но дети просят не только подарки, они также просят что-то нематериальное, то, что они не смогут купить или найти, то, что нельзя потрогать или положить в карман. Дети просят найти настоящих друзей, чтобы у соседской кошки не болела лапа, то, с чем может справиться настоящий волшебник», – добавил Дед Мороз.

В Московской усадьбе Деда Мороза в государственном музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» агентству напомнили, что для гостей проходят мероприятия по случаю празднования Дня рождения волшебника. Ближайшие события запланированы на 22 и 23 ноября.