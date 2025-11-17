Ограничения сняты на ряде улиц в центре Москвы

Ограничения сняли на ряде улиц в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

© портал мэра и правительства Москвы

Вновь проехать можно по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) у дома № 29к3 по Ленинградскому проспекту, у дома № 37с15 на дублере проспекта по направлению в центр, а также по площади Тверская застава, Лесной улице и Грузинскому Валу.

Кроме того, движение открыто на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Левой и Правой Дворцовых аллеях.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что загруженность столичных дорог идет на спад – средняя скорость потока составила 46 километров в час, а движение оценивается в 4 балла.

Основные затруднения фиксируются на ТТК от Гагаринского тоннеля до Нижней Масловки, на Садовом кольце от Крымского Вала до Садовой-Каретной улицы, а также на внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе.

Рабочее движение отмечается на МКАД возле Дмитровского шоссе, на ТТК в районе Нижегородской эстакады, а также на МСД в районе 4-го Лихаческого переулка по направлению в область.

"Будьте аккуратны и внимательны во время движения", – призвали в Дептрансе.

Ранее трамваи маршрутов № 3, 38, 39 и Т1 временно задерживались на Дубининской улице. Изменения в расписании были связаны с поломкой автомобиля, который остановился на путях. Из-за этого маршруты рельсового общественного транспорта временно менялись.