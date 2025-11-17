Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве

В Москве все коммунальные службы работают в усиленном режиме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

«Согласно прогнозу синоптиков, сегодня вечером и завтра в столице продолжит идти дождь, всего за два дня может выпасть до 20 мм осадков, что составляет почти 40% месячной нормы ноября. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что профильные организации заранее проверили системы водоотведения, очистили водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы.

Уточняется, что в местах возможных скоплений воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой.

«Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем – функционирование систем жизнеобеспечения, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания», – говорится в сообщении.

В КГХ попросили жителей и гостей столицы воздержаться от пребывания на улице в непогоду, быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.