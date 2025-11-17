ЦОДД предупредил об ограничениях движения в столице 18 ноября

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о возможных локальных ограничениях движения в Москве во вторник, 18 ноября, передает пресс-служба столичного Дептранса.

По прогнозам синоптиков, в этот день в городе ожидается дождь. В связи с этим водителей призвали пересесть на общественный транспорт, что поможет сэкономить время в пути.

Департамент предупредил, что на интенсивность движения могут повлиять небольшие аварии, снижение скорости из-за погодных условий, а также ремонтные работы на дорогах.

Автомобилистов призвали быть внимательнее. В частности, их попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулем. Также водителям посоветовали заранее планировать маршруты.

Ранее москвичам порекомендовали выезжать в город только на зимней резине, так как в понедельник, 17 ноября, в городе прогнозировался мокрый снег, на дорогах – гололедица. В Госавтоинспекции Москвы также рекомендовали водителям контролировать дорожную обстановку.