Некоторые регионы ЦФО предупредили о похолодании 19-21 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Похолодание и ночные заморозки ожидаются в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Тульской, Белгородской и Брянской областях. Соответствующие предупреждения распространили местные гидрометцентры и региональные управления МЧС.

"В Тульской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5 градусов и более. Днем в среду будет от минус 2 до плюс 3 градусов, в ночь на 20 ноября похолодает до минус 5 градусов. На дорогах местами возможна гололедица, без осадков. 21 ноября облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью - от нуля до минус 5 градусов, днем - от 0 до плюс 5 градусов", - отмечается на сайте регионального гидрометцентра.

По информации регионального управления МЧС Белгородской области, 19 ноября в регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха будет достигать от плюс 2 до минус 3 градусов, днем температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла. В Тамбовской области 19-20 ноября ночью температура опустится до минус двух градусов, местами пройдет небольшой снег с дождем.

В Ивановской области 19 ноября прогнозируется гололедица, порывы ветра могут достичь 12-17 м/с. Как сообщили в региональном гидрометцентре, ночью 20 ноября температура воздуха опустится до минус 3 градусов, днем - поднимется до плюс 1 градуса, ожидается облачная погода с прояснениями. В Брянской и Орловской областях ночью ожидаются заморозки до минус 4 и минус 3 градусов, днем в регионах температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов.

По данным регионального гидрометцентра Костромской области, в ближайшие сутки в регионе местами ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью опустится от минус 1 до минус 6 градусов, днем температура составит от плюс 2 до минус 3 градусов. В Ярославской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим снегом, температура воздуха ночью может опуститься до минус 5 градусов, местами гололедица.