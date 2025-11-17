Синоптик спрогнозировал сильный снегопад в Москве в конце ноября

Сильный снегопад накроет Москву в конце ноября, возможна метель. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

© Вечерняя Москва

Снежный циклон накроет столицу уже в понедельник, 24 ноября. Согласно прогнозу специалистов, циклон будет южным.

— Это будет южный циклон с большими запасами осадков. На уже мерзлую к тому времени почву выпадет 10–15 сантиметров снега. Местами по области при порывах ветра до 11–16 метров в секунду закружит метель, — пояснил Ильин.

По данным синоптиков, ночная температура в понедельник составит минус пять градусов, днем столбик термометра продержится на отметке минус два градуса, сообщает «Подмосковье сегодня».

Днем во вторник, 18 ноября, в Москве и Московской области можно ожидать роста температуры до плюс 11 градусов, после чего она уйдет к нулю, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По наиболее вероятному сценарию предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, какие факторы указывают на более холодную зиму и будет ли сохраняться эта тенденция.