Собянин открыл Центр ранней помощи в Морозовской детской больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев в понедельник, 17 ноября, открыли два лечебных корпуса Морозовской детской больницы, реконструкция которых недавно завершилась.

По словам главы города, одна из старейших больниц в столице формировалась как крупнейший в стране медицинский благотворительный проект и эти традиции продолжаются и сейчас. Собянин отметил, что исторические корпуса были плохо приспособлены для медицины, но сегодня являются серьезным медицинским центром.

Один из открытых корпусов передали Центру ранней помощи детям.

— Речь идет о детях, которые при рождении имеют низкую массу тела, имеют хронические серьезные проблемы при родах, и, конечно, для них требуется комплексная медицинская поддержка. Вот такой центр здесь будет оказывать им помощь с помощью самых лучших врачей Морозовской больницы, — подчеркнул мэр Москвы.

Он также выразил благодарность Николаю Токареву за совместный проект и назвал его очень важным для москвичей и страны, передает Агентство городских новостей «Москва».

6 ноября Сергей Собянин заявил, что московская высокотехнологичная медицина для детей становится все более доступной. По его словам, современные технологии используются во всех городских детских стационарах.