Сергунина пригласила москвичей и туристов на фестиваль «Город неравнодушных»

Зимний благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет 6 и 7 декабря на Болотной площади. Там будет расположена ярмарка с товарами некоммерческих организаций (НКО), посетителей ждут творческие мастер-классы, ледовые шоу и интерактивы.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Приглашаем жителей и гостей столицы познакомиться с программами московских НКО и сделать своими руками подарки близким. За предыдущие сезоны проект привлек больше 90 тысяч человек, — отметила Сергунина.

Центральное место займет благотворительная ярмарка.На ней представят вязаные игрушки, одежду, посуду, мыло и сувениры, созданные подопечными городских НКО.

Всем желающим предложат присоединиться к творческим занятиям. Горожане распишут елочные игрушки, создадут новогодние свечи, открытки, броши, ароматические саше и лежанки для бездомных животных из приютов.

Кроме того, на фестивале подготовят познавательный квест. Его участники узнают о работе и социально значимых инициативах столичных НКО. Кроме того, на площади будет находиться каток, на котором покажут сказочные театрализованные шоу о доброте.

