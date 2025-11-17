Синоптик спрогнозировал потепление в Московской области

Днём во вторник, 18 ноября, в Москве и Московской области можно ожидать потепления, после чего температура уйдёт к нулю, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Ждать стоит дождь. В переходной фазе может быть мокрый снег в ночь на вторник. Не исключены, но с не очень высокой вероятностью, ледяные дожди», — сказал он.

По словам Шувалова, в течение недели ожидаются резкие скачки давления.

«В ночь на вторник атмосферное давление составит 730 мм рт. ст. В среду оно повысится до 745 мм, а к концу недели — до 750 мм», — поделился он.

Одновременно будут идти резкие скачки температуры, продолжил синоптик.

«Во вторник в Москве дневная температура составит +7…+9 °С, а на юге области не исключено +10…+11 °С. Всё это будет сопровождаться сильным ветром. К вечеру вторника температура понизится до +2…+3 °С, а в ночь на среду — 0…-5 °С», — отметил он.

Днём со среды по пятницу дневная температура в столичном регионе будет держаться около 0 °С, подытожил синоптик.

Ранее МЧС России выпустило предупреждение о сильном снеге и гололедице в Москве 17 ноября.