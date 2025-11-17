«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

В Москве и Московской области во вторник, 18 ноября, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления порывов ветра до 17 метра в секунду.

Об этом в понедельник, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Период предупреждения с 12:00 до 22:00 18 ноября — местами усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — передает сайт Гидрометцентра.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, 18 ноября ожидается повышение температуры — воздух прогреется до плюс 8 градусов и сохранит это значение в течение двух суток. Это на 10 градусов выше, чем было днем ранее. На юге Подмосковья столбики термометров могут подняться до плюс 10 градусов. В это время ожидаются осадки, с потеплением снег сменится на дождь.

15 ноября в Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за возможной гололедицы на дорогах. По всей области наблюдался снегопад и обледенение. Кроме того, отдельных районах зафиксировали сильное налипание снега на провода и деревья.