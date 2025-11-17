Собянин рассказал о дорожных улучшениях на западе столицы

С начала 2025 года в Западном административном округе столицы реализовали 57 важных для жителей проектов. Об этом в понедельник, 17 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Так, в районе Очаково-Матвеевское специалисты обустроили новый пешеходный переход. Теперь местные жители могут безопасно добираться до станции метро «Озерная». Также дополнительный пешеходный переход появился в Фили-Давыдкове.

На улицах Маршала Сергеева и Олеко Дундича изменили скорость движения. В округе появились две выделенные полосы, по которым организовали движение 11 маршрутов столичного транспорта.

Новую разметку сделали на дороге в Раменках: это упростило жителям путь от жилого микрорайона до парка, где можно погулять с детьми и заняться спортом.

— Проекты дорожных кураторов помогают создавать и дополнительные бесплатные парковочные места, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Ранее мэр столицы рассказал, что с начала года специалисты реализовали в Северо-Западном административном округе 35 комплексных проектов для улучшения дорожной ситуации. Например, в СЗАО появились новые пешеходные переходы у социальных объектов.

До этого Сергей Собянин объявил о запуске движения по Проектируемому проезду № 57, который поспособствовал соединению Волжского бульвара с 2-м Грайвороновским проездом. Специалисты проложили четырехполосную дорогу и реконструировали участок 2-го Грайвороновского проезда.