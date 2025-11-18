За 10 лет в столице обновили фасады почти 80 зданий с угловым рустом

В Москве за 10 лет капитального ремонта полностью обновили фасады около 80 зданий, в облике которых угловой руст играет ключевую роль. Этот прием придает домам четкость, выразительность, графичность и основательность, подчеркивая изящные архитектурные контуры, ставшие гармоничной частью городского пейзажа. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали об особенностях работ.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Одним из таких зданий стал семиэтажный жилой дом 17, корпус 1 на улице Беговой, возведенный в стиле советского неоклассицизма в 1940 году. На уровне нижних этажей оконные проемы разделяют пилястры, входные группы акцентированы порталами и портиками, углы дома выделены крупным горизонтальным рустом. Часть оконных пространств декорирована наличниками и сандриками, по периметру здания расположен венчающий карниз с кронштейнами.

Кроме того, в 2024 году специалисты обновили шестиэтажное жилое здание с угловым рустом, расположенный по адресу: улица Большая Якиманка, дом 25. Оно было построено в неоклассическом стиле в 1911 году, а затем дополнительно надстроено в 1938-м. Главный фасад имеет сложную пластику, он оформлен декоративными элементами, а балконные ограждения — балюстрадами. Нижнюю часть здания выделяет фактурный руст и широкий ребристый межэтажный пояс, а верхнюю — массивный межэтажный, профилированный карнизом с модульонами, а также венчающий карниз, более лаконичный.

Помимо этого, мастера обновили подъезды и установили на фасаде новую систему водостока. В подъездах восстановили оригинальные дубовые перила и покрыли их лаком, а еще привели в порядок напольную плитку, оштукатурили и окрасили стены, передает официальный сайт мэра Москвы.

Завершились работы по комплексной модернизации систем газоснабжения в многоквартирном доме по адресу: ул. Новопетровская, д. 16А. Проект реализован в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.