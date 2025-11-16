На Москву надвигается ледяной дождь

Неделя в Москве начнётся с ледяного дождя. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на 17 ноября над столицей будет находиться антициклон, температура снова понизится до небольших минусовых значений. Днём над регионом пройдёт тёплый атмосферный фронт, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя и ледяного дождя.

Ледяной дождь с большой долей вероятности пройдёт на западе и северо-западе Подмосковья, но он может зацепить и Москву.

Накануне в Москве прошёл первый снег. За ночь выпало около 4-6 сантиметров осадков. На следующей неделе снег в столичном регионе растает, во вторник днём ожидается до плюс 7-9 градусов.