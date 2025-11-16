Москвичей предупредили о климатических качелях

Мокрый снегопад, сильный ветер и резкое похолодание обрушатся на Москву в понедельник, 17 ноября. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Кроме того, город ожидает неделя настоящих температурных качелей. Уже во вторник, несмотря на порывистый ветер до 15 м/с, ожидается повышение температуры. Воздух прогреется до плюс 8 градусов и сохранит эту отметку в течение двух суток. Это на 10 градусов выше, чем было днем ранее. На юге Московской области температура может достичь плюс 10 градусов. В это время ожидаются осадки, с потеплением снег будет сменяться дождем.

В четверг, 20 ноября, температура снизится до 0 — плюс 2 градусов, и в этот день снова ожидается снег. Ночью температура может опуститься до минус 2 градусов.

В пятницу, 21 ноября, в столичном регионе вновь станет теплее — до плюс 5 градусов. Также возможны дожди. Атмосферное давление на протяжении недели будет колебаться от 745 до 750 миллиметров ртутного столба, передает Ura.ru.

Тем временем в Москве наконец выпал первый снег. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, рассказал, что всего в ночь с пятницы на субботу в Москве выпало около трети месячной нормы ноябрьских осадков.

Госкорпорация «Роскосмос» также показала, как выпавшие в Московском регионе осадки выглядят с орбиты.