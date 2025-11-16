Синоптик Ильин: холода вернутся в Москву 19 ноября
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что холодная погода вернётся в столичный регион 19 ноября.
В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что на смену тёплому атмосферному фронту придёт промежуточный гребень антициклона.
«Ночью морозы окрепнут до 0...-3 °С. Дороги ещё не успеют высохнуть от дождей, поэтому снова ожидается гололедица. В дневные часы часто будет выглядывать солнце, осадков не будет. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +4 °С», — отметил Ильин.
По его словам, в Подмосковье возможны и слабо минусовые температуры.
Как добавил эксперт, в четверг, 20 ноября, ожидается ещё более холодная погода.
