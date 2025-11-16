ЦОДД рекомендует использовать городской транспорт для поездок 17 ноября

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует использовать городской транспорт для поездок по Москве в понедельник, 17 ноября. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«ЦОДД: завтра в центре возможны локальные ограничения движения – рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу. По прогнозу синоптиков, завтра в Москве ожидаются снег, дождь и сильный ветер. Выезжайте на дороги только на зимней резине. На дорожное движение завтра также могут повлиять: погодные условия; мелкие ДТП; ремонтные работы на дороге. Будьте внимательны за рулем: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Планируйте свой маршрут заранее», – говорится в сообщении.

За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.