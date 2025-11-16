Синоптик Тишковец: Метеорологическая зима еще не пришла в Москву

Метеорологическая зима в Москве пока не вступает в свои права, так как устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не ожидается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на понедельник антициклональный характер метеоусловий сохранится. При переменной облачности и отсутствии осадков воздух остынет до минус 1-3. Днем пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Прибалтикой, из-за чего станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на западе и северо-западе Подмосковья – утром местами ледяные дожди, которые могут зацепить и Москву. Ветер южных румбов усилится до 6-11 м/с. Температура воздуха к вечеру повысится до плюс 2-5. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст.», – написал он.

Синоптик отметил, что во вторник, в теплом секторе циклона, будет пасмурно, временами дождь – прольется до 10-12 литров небесной воды на 1 кв. м, а за сутки – с 15:00 понедельника ожидается до 15 литров или 30% месячной нормы. Снежный покров практически ненадолго растает, но не повсеместно. Ночная температура плюс 3-6, в первой половине дня повысится до плюс 7-10. Днем начнет прорываться холодный фронт, а вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16 м/с, температура воздуха понизится до плюс 2-5.

В ночь на среду холодный фронт провалит к югу и за ним хлынет студеный воздух. Местами пройдет кратковременный снег, и столбики термометров устремятся к нулевой отметке, к северо-западу – заморозки, и вся выпавшая накануне аномальная влага замерзнет, а значит на дорогах образуется сильная гололедица толщиной до 1-2 см. Днем в регион заглянет гребень антициклона, благодаря распогодится, столбики дневных термометров покажут всего плюс 0-3, вечером слабый «минус». В сумерках четверга осадки в столичном регионе маловероятны, подморозит от 0 до минус 3 градусов. В светлое время суток циклон, дрейфующий по Черноземью, своей спиралью фронтальных облаков может подбросить порцию небольшого снега, температура воздуха около 0.

В пятницу восстановится западно-восточный перенос воздушных масс, наступит оттепель, будет пасмурно. Если в ночное время около 0, то днем до плюс 3. В субботу, в теплом секторе циклона, очень дождливо, вечером, с приближением холодного фронта – с мокрым снегом и снегом, температура воздуха от плюс 1 до плюс 4. В воскресенье, на фоне усиления антициклона с запада, погода возьмет курс на улучшение, к утру ударят слабые заморозки, днем же – слабый «плюс».

Таким образом, несмотря не первую пробу пера в эти выходные, метеорологическая зима в Москве пока не вступит в свои права, поскольку устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не ожидается, а значит, до конца осени не будет и сугробов. Настоящая метеорологическая зима придет в Центральную Россию только с наступлением зимы календарной.