Собянин рассказал о работе стационаров кратковременного пребывания в Москве

Стационары кратковременного пребывания созданы в 28 взрослых и детских больницах города. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в мессенджере Max.

«Стационары кратковременного пребывания – новый подход к оказанию сердечно-сосудистой помощи. Такие стационары созданы в 28 взрослых и детских больницах города. Часть из них оказывает помощь по профилю сердечно-сосудистая хирургия. Пациенты получают здесь высокотехнологичную медпомощь без длительной госпитализации», – написал мэр.

Он отметил, что операции на сердце и сосудах выполняются теперь в режиме «одного дня». Пациент приходит утром, ему делают операцию, и в тот же день он возвращается домой – под амбулаторное наблюдение специалистов. За девять месяцев текущего года СКП приняли почти 8,5 тыс. взрослых пациентов этого профиля. Для сравнения: в прошлом – 4,9 тыс., двумя годами ранее – 2,8 тыс. Собянин добавил, что в этих стационарах, например, активно делают радиочастотную абляцию вен – малоинвазивную операцию, которая эффективно лечит варикоз.

Всего за 15–20 минут проводят диагностику и проверяют имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы. СКП делают высокие медицинские технологии доступными каждому. Комфорт, скорость и качество в сети таких стационаров соответствуют мировым стандартам.