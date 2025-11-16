Мэр Москвы рассказал о новом подходе к оказанию сердечно-сосудистой помощи

Москва реализует новый подход к оказанию помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Ее предоставляют в стационарах кратковременного пребывания. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Такие стационары созданы в 28 взрослых и детских больницах города. Часть из них оказывает помощь по профилю сердечно-сосудистая хирургия. Пациенты получают здесь высокотехнологичную медпомощь без длительной госпитализации», — отметил Мэр Москвы.

Операции на сердце и сосудах выполняются теперь в режиме одного дня. Пациент приходит утром, ему делают операцию, и в тот же день он возвращается домой — под амбулаторное наблюдение специалистов.

За девять месяцев текущего года стационары кратковременного пребывания приняли почти 8,5 тысячи взрослых пациентов этого профиля, в 2024-м — 4,9 тысячи человек, а двумя годами ранее — 2,8 тысячи.

В этих стационарах, например, выполняют радиочастотную абляцию вен — малоинвазивную операцию, которая эффективна при варикозе. За 15–20 минут проводят диагностику и проверяют имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы.

Стационары кратковременного пребывания делают высокие медицинские технологии доступными каждому. Комфорт, скорость и качество в сети таких стационаров соответствуют мировым стандартам.