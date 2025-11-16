Минувшей ночью декабрьские морозы ударили по столичному региону. Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Подмосковье температура опустилась до минус 7,6 градуса. Несмотря на это, погодные условия все равно улучшились.

— В Москве минимальная температура на ВДНХ составила минус 4,3, в Тушино минус 5,2, на Балчуге минус 2,4, Строгино минус 3,9, Бутово минус 6,8. Это самая холодная ночь текущей осени, — отметил он.

Тишковец добавил, что подобная температура воздуха — это климатические показатели декабря. Рекордные холода зафиксировали в Михайловском, там столбики термометров показывали минус 7,6 градуса, передает РИА Новости.

В Москве с опозданием почти на месяц выпал первый снег.

Госкорпорация «Роскосмос» показала, как выпавшие в Московском регионе осадки выглядят с орбиты.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в свою очередь, рассказал, что всего в ночь с пятницы на субботу в Москве выпало около трети месячной нормы ноябрьских осадков.