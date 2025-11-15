Суббота стала самым холодным днем в Москве с начала осени

Суббота в Москве стала самым холодным днём с начала осени, температура воздуха в вечерние часы опустилась до минус 0,3 градуса, об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В добавок к первому снегу и первому снежному покрову, сегодняшний день в Москве стал самым холодным с начала осени – температура воздуха в вечерние часы опустилась до отметки в минус 0,3 градуса. До этого в лидерах был день 1 октября, единственный день прошедшей части осени, до сегодняшнего дня, с заморозками – тогда температура воздуха в Москве опускалась до минус 0,1 градуса. Однако занимать первое место в списке самых холодных дней осени сегодняшнему дню осталось совсем немного – уже в ближайшие часы температура продолжит падать и с началом новых метеорологических суток (в 21:00) пальму первенства перехватит день воскресный», – написал синоптик.

По словам Михаила Леуса, температурный минимум воскресенья будет колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 6 градусов, и день 16 ноября задержится на первой позиции «холодного списка» как минимум до начала последней пятидневки ноября.