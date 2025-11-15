Власти обратились к москвичам из-за непогоды

Москвичам и гостям города в эти выходные надо быть осторожнее на улице из-за снега и гололедицы. Об этом предупреждает столичный комплекс городского хозяйства (КГХ).

В сообщении сказано, что городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети из-за непогоды. В ближайшие часы осадки сохранятся, возможна гололедица.

«По прогнозам синоптиков, в период с 15 по 16 ноября в столице временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, в вечерние часы понижение температуры воздуха до -1°С, что может способствовать образованию гололедицы», — заявили представители КГХ.

Пешеходов просят быть внимательнее при передвижении по улицам, автомобилистам необходимо следить за с