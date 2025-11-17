Москвичам пообещали потепление

В понедельник, 17 ноября, в Москве ожидается потепление, возможен снег с дождем. Такую погоду пообещали жителям столицы синоптики Гидрометцентра России.

В первой половине дня будет облачно, снег начнет налипать на провода и деревья. На дорогах возможна гололедица, предупредили специалисты.

Днем температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет колебаться от плюс 3 до плюс 5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 2 градусов. В Московской области температурный диапазон шире — от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер при этом будет южный, переходящий в юго-восточный. Скорость порывов достигнет 5-10 метров в секунду.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Изначально предупреждение действовало со второй половины субботы, 15 ноября, до утра понедельника. Теперь режим продлится до вечера 17 ноября.