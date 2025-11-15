В Москве 15 ноября стал самым «мокрым» днем за 75 лет

В Москве за ночь выпало рекордное количество осадков, такого «мокрого 15 ноября» не наблюдалось более 75 лет. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик сообщил, что на метеостанции Подмосковная за ночь выпало 16 мм осадков или около трети (31%) от нормы ноября.

В 9 утра субботы метеостанция ВДНХ зафиксировала 13 мм осадков. Это четверть от месячной нормы.

«С таким результатом сегодняшний день становится самым "мокрым" среди всех 15 ноября с момента начала наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ, с 1949 года», — написал Леус.

По его словам, до этого «самый мокрый 15 ноября» наблюдался в 1960 году, тогда выпало 11 мм осадков.

Леус добавил, что в столице осадки продолжаются, хотя и ослабевают. Не исключено, что абсолютный суточный рекорд (+16,8 мм осадков в 1931 году) будет побит.