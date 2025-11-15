Снегосплавные пункты подготовили к работе в Москве

Снегосплавные пункты подготовили к зимнему сезону в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

© портал мэра и правительства Москвы

"Предстоящей зимой в столице будут работать более 50 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В настоящее время все оборудование полностью готово к эксплуатации в зимний период", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты проверили оборудование и при необходимости отремонтировали системы. Кроме того, они протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом.

Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Как уточнил Бирюков, снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами- дробилками для измельчения, после чего он оказывается в специальном отсеке, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов, весь мусор оседает в песколовках, а талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения.

Первый снег выпал в Москве в ночь на субботу, 15 ноября. Кроме того, в некоторых районах шел дождь.

К утру высота снежного покрова в столице составила 4 сантиметра. При этом в подмосковных Дмитрове и Клину выпало 9 сантиметров снега. На юге области осадки прошли в виде дождя и снежный покров не появился.

На фоне этого Госавтоинспекция Москвы посоветовала автомобилистам, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать в город. Также водителей попросили держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также соблюдать скоростной режим, в том числе замедляться перед пешеходными переходами.