Каток на ВДНХ откроется для посетителей 25 ноября

На ВДНХ 25 ноября откроется каток площадью свыше 20 тыс. кв. м, который сможет одновременно принять почти 5 тыс. горожан, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Каток на ВДНХ – одна из крупнейших ледовых площадок Москвы. В прошлый зимний сезон она привлекла 500 тыс. человек. На ней выступали фигуристы, проводили театрализованные представления, фестивали и спортивные мастер-классы», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В этом году, как и в предыдущем, дорожки для катания расположат вдоль главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для посетителей будут работать пункты проката снаряжения и заточки коньков, камеры хранения и многое другое. В зоне отдыха разместят кафе, где можно будет подкрепиться горячими блинами, вафлями, калачами, а еще согреться сбитнем, сибирским чаем и прочими напитками. Рядом с павильоном №1 «Центральный» оборудуют ледовую арену для хоккейных матчей и площадку для детей.

Москвичей и туристов ждут со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Посмотреть расписание сеансов и приобрести билет можно будет на сайте комплекса: vdnh.ru. Программа к открытию зимнего сезона на ВДНХ запланирована на 28 и 29 ноября. Ключевой площадкой станет каток. Здесь в оба дня с 18:30 до 21:30 будут проходить выступления знаменитых фигуристов, театральные постановки и ледовые шоу с акробатическими номерами.