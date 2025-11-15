Новая магистраль появится на севере Москвы

В Москве построят новую магистраль от Кронштадтского бульвара до Большой Академической улицы в Коптево. Об этом сообщает издание MSK1.RU в своем Telegram-канале.

Издание отмечает, что эту магистраль уже называют «дублером Ленинградского шоссе», потому что от улицы Приорова строят другой мост рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец».

Также сказано, что в рамках строительства новой магистрали реконструируют часть улиц и путепровод, кроме того построят новые эстакады. На работы выделили 15,3 миллиарда рублей, сказано в публикации.

Уточняется, что на Нарвской улице будет отремонтирована часть дороги, а также построена эстакада длиной 500 метров. Строительство затронет улицы Приорова, Клары Цеткин и Выборгскую.

Ранее российская актриса Полина Федина заявила о преимуществах Москвы перед Нью-Йорком, Парижем и Берлином. Она заявила, что в Москве за пару кликов доставят еду к двери, лекарства, одежду или продукты. В этом смысле Москва очень удобный город, отметила актриса.