Собянин: в Конькове и Обручевском районе построят и обновят более 3 км дорог

Более 3 километров дорог построят в столичных районах Коньково и Обручевский. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

© портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Местным жителям, учащимся и преподавателям расположенных поблизости вузов будет удобнее пользоваться станцией "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро. Появится дополнительный маршрут между Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей", – отметил он.

Как подчеркнул мэр Москвы, с его учетом будет скорректирована работа наземного городского транспорта.

По словам Собянина, в рамках работ планируется возвести участок Проектируемого проезда № 4989 от улицы Академика Опарина до улицы Обручева, реконструировать участки улицы Обручева в районе дома № 21 от съезда на улицу Новаторов до жилого комплекса, улицы Академика Опарина и улицы Миклухо-Маклая от улицы Академика Опарина до улицы Академика Волгина.

На всех улицах появится от двух до четырех полос движения в каждом направлении. Также там специалисты установят остановки наземного городского транспорта и возведут два подземных пешеходных перехода через Проектируемый проезд № 4989 и улицу Обручева.

Ранее Собянин осмотрел строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и улицей Академика Королева, в том числе и новый путепровод через пути третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Все работы проводятся по графику и завершатся в декабре следующего года. В настоящее время в них задействованы 130 человек.