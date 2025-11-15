В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Уровень погодной опасности в Московской области повышен до оранжевого из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщили Гидрометцентре РФ.

Оранжевый уровень будет действовать до 21:00 по московскому времени и предупреждает об опасных погодных явлениях с вероятностью нанесения ущерба.

«После 15:00-16:00 осадки прекратятся, в облаках появятся прояснения, вечером температура опустится ниже нуля. Появится гололедица», — сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

В течение этого периода в регионе ожидается дождь, переходящий в снег, гололедица на дорогах и сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Синоптики также распространили специальное экстренное предупреждение о налипании снега, действующее до конца суток.

Температурные показатели в течение дня составят в Москве от 0 до +2 градусов, в Подмосковье — от -1 до +4 градусов. Ветер ожидается западного направления со скоростью 6-11 м/с, что усугубит ощущение холода и может способствовать обледенению поверхностей.

Уровень погодной опасности в Московской области повышен до оранжевого из-за сложных метеоусловий, которые связаны с приближением атмосферного фронта. По прогнозу Гидрометцентра, количество осадков составит около 10–17 мм — примерно треть от месячной нормы, что может привести к образованию временного снежного покрова и значительному налипанию мокрого снега на провода и деревья.