Прирост снега в Москве за ночь может составить 4 сантиметра

Прирост снега предстоящей ночью в Москве и Подмосковье может составить до четырех сантиметров. Об этом предупреждает вечером пятницы, 14 ноября, Гидрометцентр России.

На столичный регион движется мощный атлантический циклон, который принесет около трети привычного для ноября объема осадков.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, в Москве и Московской области введен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильных осадков в виде дождя, переходящего в снег. Местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах — гололедица.

Кроме того, 15 ноября ожидается переход температуры воздуха через ноль и ее понижение ночью 16 ноября до минус шести градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что температура воздуха понизится 15 ноября сразу на четыре-пять градусов, а 16 ноября – еще на два-три. На самом деле погода просто приблизится к своей норме.

При этом метеоролог Михаил Семенов рассказал, что предстоящий декабрь принесет россиянам череду погодных аномалий, включая сильные морозы. Прогнозируются новые рекорды по понижению температуры воздуха и количеству осадков сразу в нескольких регионах России. Например, в Якутии температура в декабре может опуститься до 50 градусов ниже нуля.