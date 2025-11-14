К москвичам обратились с предупреждением

Столичное МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях — в ближайшее время в Москве ожидается дождь и мокрый снег.

Согласно сообщению МЧС, непогода начнется приблизительно в 23:00 пятницы и продлится до 10:00 субботы. Местами возможна гололедица и налипание мокрого снега. В связи с этим, городские службы были переведены в режим повышенной готовности.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 23 часов 14 ноября до 10 часов 15 ноября в Москве ожидаются осадки,местами сильные (дождь, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега,гололедица», — сообщили в МЧС.

Кроме того, ведомство рекомендовало жителям столицы снизить скорость движения при управлении транспортом, увеличить дистанцию до впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и не парковать автомобили вблизи от деревьев. Пешеходам же рекомендуется обходить шаткие конструкции (такие как рекламные щиты) и не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.