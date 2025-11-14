Эксперт объяснила появление редких «дьявольских» облаков над Москвой

Появившиеся в небе над Москвой в пятницу, 14 ноября, так называемые «дьявольские» облака — результат атмосферной нестабильности. Об этом рассказала заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

По словам эксперта, для формирования таких облаков необходимы особые условия, в том числе нестабильная атмосфера, из-за которой смешиваются горизонтальные и вертикальные воздушные потоки. Она уточнила, что причиной этой нестабильности является резкое изменение температуры.

— Учитывая сегодняшнюю температуру плюс 7 градусов и ожидаемое понижение до нуля градусов со снегом на завтра, — передает слова Золиной агентство городских новостей «Москва».

Необычные ледяные круги в середине октября появились на реке Назас в поселке Усинский Кемеровской области. Это явление нехарактерно для Кузбасса — «блинчики» возникают при одновременных околонулевой температуре, снегопаде, небольшом ветре и слабом равномерном течении.

Еще в феврале жители Анапы заметили на пляже косы Голенькой редкое природное явление — ледяные торосы. Причиной их появления стали морозы до минус девяти градусов в ночное время, которые держатся уже на протяжении нескольких недель.