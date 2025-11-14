Эксперт Золина: «Дьявольские» облака возникли над Москвой в пятницу

Редкие «дьявольские» облака (Asperitas) возникли в небе над Москвой из-за нестабильности атмосферы в пятницу, 14 ноября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

«Для возникновения asperitas необходима сильная атмосферная нестабильность, способствующая смешению горизонтальных и вертикальных воздушных потоков. Учитывая сегодняшнюю температуру плюс 7 градусов и ожидаемое понижение до нуля градусов со снегом на завтра, существует вероятность, что именно значительный температурный градиент и прохождение холодного фронта спровоцировали эту нестабильность», – сказала Золина.

Кроме того, ученый напомнила, что в отличие от классических волнистых облаков, asperitas выглядят более хаотично из-за комбинации множества волн разной длины от сотен метров до нескольких километров.

«Для образования облаков asperitas требуются условия, аналогичные тем, что способствуют формированию мамматус: нисходящие потоки и последующее испарение водяных капель в облаке. Однако уникальность asperitas состоит в том, что помимо этого процесса необходим еще и ветровой сдвиг строго определенной интенсивности», – уточнила Золина.

В свою очередь, профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых добавил, что чаще всего asperitas встречаются летом. «Возникновение этого вида облаков говорит о том, что в этом месте атмосфера сильно неустойчива, где-то рядом может быть гроза. В нашем случае эта неустойчивость есть признак приближающейся серьезной смены погоды (холодного фронта). Из-за большой разницы температур и высокой влажности идет интенсивное перемешивание, видимое как волнистые структуры облаков», – заключил Толстых.