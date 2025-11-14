Вильфанд рассказал, когда в Москве образуется снежный покров

В субботу, 15 ноября, в Москве образуется временный снежный покров. Об этом «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, резкое изменение погоды ожидается уже к полуночи 14 ноября. Оно будет связано с быстрым перемещением холодного фронта с севера-запада на юго-восток.

«И вот уже в полночь начнутся осадки. Сначала в виде дождя, затем мокрого снега и снега, но все-таки будет преобладать мокрый снег. Выпадет до трети месячной нормы, от 11 до 15-16 миллиметров, при норме около 50 миллиметров. Но это все-таки будет не пушистый снег, который ложится на землю, а мокрый, его высота будет невысокая, и то ляжет он не повсеместно», — сказал Вильфанд.

Он указал, что больше всего снежного покрова будет на севере и западе столичного региона, а на юге он может и вовсе не образоваться.

Вильфанд предупредил, что из-за осадков в виде мокрого снега возможно его налипание на проводах и деревьях. Кроме того ночью и днем 15 ноября ожидается понижение температуры до плюс двух градусов с порывами ветра до 11-13 метров в секунду, что приведет к образованию обледенения и гололедицы на открытых участках дорог, тротуаров и мостах. Однако уже во второй половине субботы осадки прекратятся, заключил Вильфанд.