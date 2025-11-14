Собянин осмотрел ход работ по благоустройству парка «Сокольники»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по благоустройству и реабилитации парка «Сокольники», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Парк «Сокольники» – любимый парк для всех москвичей, сюда приезжают из разных районов города. Это один из самых крупных и популярных парков Москвы. Он неплохой был, конечно. Но решили провести его реконструкцию, потому что оборудование морально устарело, многие вещи уже вышли из строя. <…> Закончили первые две очереди. <…> Вот партерная зона, строительство мы закончили, идет пусконаладка, и мы 1 декабря ее тоже откроем. С катком, с павильонами, спортивными, детскими площадками и так далее. Ну и останется на будущий год еще третья очередь. Она немножко в отдалении находится, так что вам не будет мешать гулять и заниматься в любимом парке», – сказал Собянин.

Также он предложил им осмотреть обновленный парк. В свою очередь москвичи поблагодарили мэра за преображение «Сокольников».

«Я думаю, вам понравится, потому что качество парка совсем другое, на другом уровне. Я думаю, один из лучших в мире парков (будет – прим. Агентства «Москва»)», – подчеркнул мэр.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, работы по комплексному благоустройству и реабилитации территории «Сокольников» ведутся с 2024 года, они охватят около 370 га или 75% всей площади парка.

В рамках первого и второго этапов работ (2024–2025 годы) было предусмотрено благоустройство 166,1 га. Полностью преобразится партерная зона парка – от арки главного входа до Фестивальной площади. Уже приведена в порядок ажурная колоннада с полукруглыми арками, помещения касс и стену с афишей. Главную аллею замостили плиткой, в цветочном партере высадили формованные деревья. Также вскоре будет обновлена Фонтанная площадь.

Ведется комплексная реконструкция открытых концертных площадок. Обновлено пространство около Большого (Первого) Путяевского пруда. Создано единое пространство для отдыха у Золотого пруда и бывшей насосной станции, которые объединили с помощью настила. Для детей обустроено восемь больших площадок с игровыми комплексами, батутами, качелями, каруселями и другим оборудованием.

Следующий – третий – этап работ по благоустройству «Сокольников» охватит более 200 га, включая такие знаковые объекты, как Сиреневый сад, каскады Путяевских и Оленьих прудов, Нижний Майский пруд и другие. Завершить комплексное благоустройство и реабилитацию парка планируется в 2027 году, уточняется в материалах.