В Москве завершен сезон летней навигации

В столице завершается летний сезон речной навигации. За этот период по Москве-реке было совершено около 4 миллионов поездок на круизных и прогулочных судах, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

© mosgortrans.ru

"Подводя итоги, хочу сказать, что почти на 10% у нас увеличилось количество всех речных перевозок относительно прошлого года. <...> В первую очередь это круизные транспорты, наш регулярный речной флот и экскурсионные поездки", – обратил внимание вице-мэр.

Ликсутов выразил надежду на увеличение показателей еще на 10–15% в следующем году. Он также добавил, что, несмотря на закрытие летнего сезона, часть прогулочного флота продолжит работу и зимой. В частности, маршруты речного электротранспорта будут работать круглый год.

Для их бесперебойной работы в холодный период в середине октября специалисты приступили к сезонной подготовке регулярных речных электросудов.

Зимой на речных маршрутах проводят ледокольное обеспечение. Для этого на причалах проверяют все системы и проводят контроль наличия необходимого инвентаря. Также внимание уделяют системе антиобледенения.