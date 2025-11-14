В Москве завершится сезон проката велосипедов и электросамокатов

Сегодня, 14 ноября в 22:00 в столице официально завершится сезон проката велосипедов и электросамокатов. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Как и в прошлом году, когда сезон завершился 15 ноября, из-за похолодания в Москве в целях безопасности перестанут работать сервисы аренды электротранспорта. После 22:00 операторы постепенно начнут увозить велосипеды и электросамокаты в сервисные центры для техобслуживания и подготовки к следующему сезону.

Как отметил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в этом сезоне сервисы проката пользовались популярностью у москвичей. Горожане совершили более 75 млн поездок.

"При этом в 85% случаев транспорт арендовали с транспортной целью, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома, университета или офиса", - уточнил он.

Напомню, в этом году для пользователей проката была введена цифровая проверка - верификация через Mos ID. Это позволило заблаговременно выявлять аккаунты несовершеннолетних и ограничивать им доступ к сервису. Результат - поездок на самокатах стало больше, а ДТП - меньше.