Синоптик объяснил "зловещий" цвет над Москвой

Необычный и «зловещий» цвет неба над Москвой и Подмосковьем сегодня утром предвещает серьезное ухудшение погоды, репетиция зимы начнется 15 ноября. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в красно-розово-фиолетовом небе над Московским регионом нет ничего необычного, однако «такой зловещий окрас» предвещает «резкую смену погодной парадигмы».

«Самое интересное нас ждет в субботу, когда ожидается репетиция зимы», - отметил он.

Евгений Тишковец предупредил, что уже ранним утром 15 ноября дожди перейдут в «заряды мокрого снега». Температура воздуха упадет до нуля, а к 16 ноября ожидается мороз.

«В Подмосковье до 1-6 градусов легкого мороза. На дорогах центральной России появится первая в сезоне по-настоящему опасная гололедица толщиной до 9-12 мм», - заметил он.

Также ведущий специалист центра погоды «Фобос» обратил внимание на то, что в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, а в Шереметьево и Внуково порывы ветра уже достигают 15-16 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что зима в этом году прогнозируется холоднее, чем в предыдущем. Однако, по его словам, температура воздуха будет около и выше нормы.