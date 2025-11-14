Собянин рассказал о создании инфраструктуры в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о планах по созданию инфраструктуру в ТиНАО.

«Создаем мощную инфраструктуру в ТиНАО. После присоединения новых округов в 2012 году буквально с нуля был создан инженерный каркас, который обеспечивает комфорт сотен тысяч жителей. За это время проделали колоссальную работу: построили или реконструировали десятки подстанций, водозаборных узлов, очистных сооружений, теплостанций. Провели несколько сотен километров газопроводов. Обустроили удобные маршруты к метро, благоустроили улицы, вывели из эксплуатации устаревшие объекты и запустили современные», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в этом году специалисты завершат строительство двух новых высоковольтных подстанций; начнут проектирование двух высоковольтных питающих центров; реконструируют водозаборные узлы «ФИАН», «Киевский», «Пансионат Пахра»; строят и реконструируют пять КНС – «Ватутинки-1», «Красное», «Приволье» и другие; благоустроят 28 улиц, обновят Центральный парк в районе Внуково, обустроят пешеходный маршрут от жилой застройки к метро «Аэропорт Внуково».