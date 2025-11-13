К москвичам обратились с призывом из-за непогоды в пятницу

В пятницу, 14 ноября, в Москве ожидается сильный ветер. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Предупреждение начинает действовать с полуночи 14 ноября и продлится до конца пятницы.

«Ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в тексте.

В связи с этим москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первые морозы в 2025 году придут в Москву уже на грядущих выходных.