К москвичам обратились с призывом из-за непогоды в пятницу

Москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября
В пятницу, 14 ноября, в Москве ожидается сильный ветер. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Предупреждение начинает действовать с полуночи 14 ноября и продлится до конца пятницы.
«Ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в тексте.
В связи с этим москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первые морозы в 2025 году придут в Москву уже на грядущих выходных.