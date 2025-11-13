Движение на участке Брюсова переулка ограничат с 17 ноября на семь месяцев

Движение транспорта на участке Брюсова пер. будет ограничено с 17 ноября 2025 года по 17 июня 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 17 ноября 2025 года до 17 июня 2026 года на участке Брюсова пер. будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ», – говорится в сообщении.

Также на участке ограничения будет временно запрещена парковка. Уточняется, что ограничения введут на участке Брюсова пер. от д. 2/14, стр. 9 до д. 2/14, стр. 1.