Москвичей предупредили о погодной опасности

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности с 14 по 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Ухудшение погодных условий начнется уже предстоящей ночью, когда ветер в столичном регионе может усиливаться в порывах до 15 метров в секунду, и это первый фактор, из-за которого объявлен «желтый» уровень, символизирующий потенциально опасные метеоусловия.

В предстоящие выходные к ветру добавится целый ряд неблагоприятных погодных факторов, из-за которых также вводится «желтый» погодный уровень. С полуночи субботы и до конца суток воскресенья, 16 ноября, синоптики ожидают осадки в виде дождя, переходящего днем в мокрый снег и снег, местами не исключено налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах прогнозируется гололедица. В субботу и ночью на воскресенье ожидаются заморозки до минус 5 градусов.

Резкое изменение погодных условий связано с прохождением через европейскую часть России с северо-запада на юго-восток холодного атмосферного фронта.

Ранее сообщалось, что из-за резкого похолодания в Москве повысили температуру отопления. Было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76–79 градусов.