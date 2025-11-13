Посвященный Московскому театру мюзикла тематический поезд запущен в метро

В столичном метро в честь 15-летия со дня образования Московского театра мюзикла запущен новый тематический поезд. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В честь 15-летия Московского театра мюзикла запустили новый тематический поезд. Вагоны посвятили мюзиклам: показали сцены из спектаклей, костюмы персонажей и декорации», – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что во время поездки пассажиры смогут больше узнать об истории Московского театра мюзикла, его постановках, необычных сюжетах и ярких персонажах, а также увидеть фотографии со спектаклей.