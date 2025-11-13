Парки Москвы приготовили на выходные мастер-классы, спектакли и экскурсии

Рассказываем, как интересно и с пользой провести время в парках «Северное Тушино», «Фили», «Красная Пресня», «Митино», усадьбе Воронцово, Измайловском, Лианозовском парках, зоне отдыха «Терлецкая дубрава» и саду «Эрмитаж».

В выходные, 15 и 16 ноября, в столице дети и взрослые могут заняться спортом, сразиться в шахматы, принять участие в творческих мастер-классах, экскурсиях и посмотреть спектакли. Насыщенную программу подготовили проект «Парки Москвы» и Мосгортур, подведомственные столичному Департаменту культуры. Подробнее — в нашем материале.

Спортивные тренировки и настольные игры

В субботу, 15 ноября, с 11:00 до 13:00 в парке «Северное Тушино» в павильоне «Клуб развития и творчества» гости от 18 лет могут попрактиковать дыхательную гимнастику цигун.

В воскресенье, 16 ноября, c 11:00 до 13:00 в этом же парке клуб «Бодрость» около одноименного павильона проведет открытую тренировку по суставной гимнастике. А с 13:00 до 14:00 здесь же пройдет зарядка-закаливание. Организаторы расскажут о пользе и простых способах закаливания, которые подойдут для любого уровня подготовки. На оба спортивных занятия допускаются участники от 12 лет.

С 14:00 до 20:00 в центре «Северное сияние» будет работать большая бесплатная игротека для всех желающих от шести лет. Гостям расскажут правила настольных игр — от самых простых до пошаговых стратегий.

В шахматном павильоне Измайловского парка культуры и отдыха в воскресенье с 10:00 до 11:00 пройдет занятие по гимнастике, которое состоит из разминки и базовых упражнений для развития физических навыков. Тренировка направлена на укрепление здоровья, силы и выносливости. Приглашаются желающие от 18 до 35 лет с любым уровнем подготовки.

В воскресенье с 11:00 до 12:00 в парке «Фили» в павильоне «Букингдом» состоится урок шахматного клуба «Блиц». Дети от шести до 14 лет познакомятся с основами этой игры — узнают о том, как ходят фигуры, а также об основных правилах и стратегических принципах.

В Лианозовском парке 15 и 16 ноября с 14:00 до 20:00 приглашают на мероприятие «Настольные встречи». Гостей ждут игровые сессии и соревнования. Мероприятие пройдет в домике творчества по адресу: Угличская улица, дом 11, строение 1. Количество участников ограничено числом посадочных мест: одновременно возможно принять 25 человек. Приглашаются гости от четырех лет, дети младше 10 лет допускаются только в сопровождении взрослых. Вход свободный.

Лекции и психологические практики

В Измайловском парке 15 ноября в 16:00 для взрослой аудитории в выставочном павильоне «Арт-парк» пройдет лекция, посвященная литературе, под названием «Мистика Н.В. Гоголя и М.А. Булгакова. Сравнение». Ее проведет Артем Гаспаров, кинокритик, филолог. Вход свободный.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» в этот день с 17:00 до 18:00 в павильоне «Лекторий» для посетителей от 16 до 35 лет проведут психологическое занятие с членом Московского отделения Российской арт-терапевтической ассоциации. Опытный педагог через художественное самовыражение поможет снять напряжение и усталость.

А 16 ноября в 14:00 в рамках проекта «Гимнастика мозга» гостям «Терлецкой дубравы» предложат освоить упражнения и техники для активизации работы мозга, улучшения концентрации внимания и работоспособности. Вход свободный, регистрация не требуется, возрастное ограничение — от 10 лет.

В парке «Северное Тушино» в экомастерской павильона «Клуб развития и творчества» в воскресенье с 14:00 до 15:00 для ребят прочитают познавательную лекцию «Подготовка к зиме» из цикла «Юный эколог». Участники узнают, как разные обитатели парка готовятся к снежному сезону.

Творческие мастер-классы

В парке «Северное Тушино» 15 ноября с 11:30 до 12:30 в центре «Северное сияние» состоится мастер-класс по лепке из соленого теста для детей от шести лет, на котором они смогут изготовить и раскрасить цветок или животное. С 14:00 до 16:00 творческая программа продолжится занятием по живописи «Белый гриб», рассчитанным на аналогичную возрастную аудиторию. Участники попробуют свои силы в разных техниках работы с акварелью. Вход свободный.

В воскресенье, 16 ноября, в экомастерской павильона «Клуб развития и творчества» с 13:00 до 14:00 желающие от шести лет смогут создать ароматизатор для дома, наполнив стеклянный сосуд эфирными маслами, а затем украсив его.

С 14:00 до 16:00 в центре «Северное сияние» состоится мастер-класс по живописи «Осенний мосток». На все мероприятия вход свободный.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» 15 ноября с 11:00 до 14:00 приглашают на занятие по созданию коллажа. Участники от трех лет познакомятся с этой техникой и будут использовать различные материалы: бумагу, газеты, клей, краски, фломастеры. А в воскресенье, 16 ноября, с 11:00 до 13:00 там же пройдет мастер-класс «Домик гнома». Ребята от трех лет создадут поделку из соленого теста. Вход свободный, регистрация не требуется.

В субботу в павильоне «Музей “Семья”» парка «Красная Пресня» с 13:00 до 14:00 пройдет занятие по шитью игрушки. Приглашаются гости от восьми до 17 лет. Они овладеют техниками вышивания, а опытный педагог поможет освоить базовые навыки. А с 18:00 до 19:00 здесь же откроет свои двери творческая мастерская «Театральные маски и марионетки». На занятии участники от шести до 17 лет изготовят театральные маски.

В Измайловском парке 16 ноября в павильоне «Стеклянный» с 15:00 до 17:00 желающих от 17 до 35 лет приглашают на мастер-класс по фотографии, где обучат основам композиции, правилам построения кадра, созданию фотографий в разных жанрах фотоискусства и работе в графических редакторах. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Спектакли для детей и взрослых

В Измайловском парке на сцене филиала усадьбы Деда Мороза 15 ноября в 16:00 пройдет традиционный детский спектакль. Для юных зрителей приготовили игры, танцы и встречи со сказочными персонажами. Вход свободный.

В усадьбе Воронцово в субботу в 17:00 состоится спектакль «Тариф на любовь». Это история о любви, страсти и непредсказуемости жизни. Адрес — Воронцовский парк, дом 8. Возрастное ограничение — от 18 лет. Билеты — в сервисе «Мосбилет».

Экскурсии

В парке «Фили» 15 ноября в 13:00 проведут историческую экскурсию «Старое Кунцево». Она пройдет как на территории парка, так и за его пределами. Участники в сопровождении историка-искусствоведа посетят значимые места района Филевский Парк, а также насладятся видами усадьбы Нарышкиных. Приглашаются желающие от шести лет. Место сбора — площадь возле усадьбы Нарышкиных.

В воскресенье, 16 ноября, в 13:00 состоится экскурсия по саду «Эрмитаж». Опытный экскурсовод расскажет, что было на этом месте раньше, благодаря кому сад был открыт, а также поделится интересными фактами о его культурной жизни с 130-летней историей. Встреча гостей возле белого фонтана перед главным входом. Необходима предварительная регистрация.

Также 16 октября в 13:30 на площадке «Академгородок» в ландшафтном парке «Митино» пройдет экскурсия «На службе Отечеству». Участники от 12 лет познакомятся с экспонатами музея «Академия Теслы» и узнают, какую роль сыграли советские ученые и инженеры в приближении победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие бесплатное, нужна регистрация.

Программа выходных в парках способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

«Парки Москвы»— это масштабная городская инициатива, направленная на создание комфортных, современных и многофункциональных зон отдыха для жителей и гостей столицы. Она объединяет более 50 парковых территорий, которые превращены в популярные места для спорта, культуры, семейного досуга и единения с природой. Проект не только сохраняет уникальные ландшафты и экосистемы, но и наполняет парки новой инфраструктурой: велодорожками, спортивными площадками, арт-объектами, зонами воркаута, детскими городками и летними кафе.

Мосгортур — учреждение, подведомственное Департаменту культуры города Москвы. Оно занимается организацией и разработкой стандартов качества детского отдыха, обучением и трудоустройством вожатых, а также вопросами инклюзивного отдыха. Среди востребованных проектов Мосгортура — «Московские каникулы», «Досуг в парках» и Центральная школа московских вожатых.

В рамках проекта «Досуг в парках» проводят регулярные бесплатные занятия для детей и молодежи в 21 парке Москвы. Тематика включает более 30 направлений, в том числе фитнес, дизайн, медиа, искусство, лингвистику, танцы, психологию и другие. Занятия бесплатные, по предварительной записи. Подробности можно узнать в телеграм-канале проекта. https://t.me/dosugvparke