Новый пешеходный маршрут появится на территории Мневниковской поймы

Здесь формируется современная многофункциональная застройка, включающая в себя жилые комплексы, общественно-деловые центры, объекты культуры и спорта, а также зоны отдыха.

Благодаря вводу в эксплуатацию двух пешеходных мостов на территории Мневниковской поймы у жителей расположенных рядом районов, ранее разделенных рекой, появится новая возможность для прогулок и активного отдыха. Планируется, что новым маршрутом можно будет пользоваться уже в 2027 году. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мневниковская пойма — активно развивающаяся территория на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. Здесь формируется современная многофункциональная застройка, включающая в себя жилые комплексы, общественно-деловые центры, объекты культуры и спорта, а также зоны отдыха. Для развития пешеходных связей мы сейчас строим два моста — в западной и восточной части поймы. Открыть оба объекта планируем в 2027 году. К этому времени у горожан появится прямой рекреационный маршрут между районами Крылатское и Филевский Парк», — отметил Владимир Ефимов.

В западной части поймы пешеходный мост через Москву-реку соединит улицу Островную с Проектируемым проездом № 1074 и улицей Нижние Мневники. Второе мостовое сооружение строится в восточной части поймы в сторону района Филевский Парк.

«Сооружение протяженностью около 200 метров и шириной почти 12 метров между Мневниковской поймой и парком “Фили” выполнят в серой цветовой гамме с красными конструктивными акцентами. Оно будет эстетически перекликаться с возведенным рядом Гагаринским мостом, арки которого исполнены в алом цвете, и со строящимся сейчас мостом в створе улицы Островной, пролет которого также украсят декоративными деталями красного цвета», — добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Мосгосстройнадзор, ранее оформивший разрешения на строительство, осуществляет контроль за всеми этапами возведения мостов. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, после получения от застройщика извещений о начале строительно-монтажных работ инспекторы составили для каждого объекта индивидуальную программу проверок. Первые выезды на объекты намечены на конец ноября — начало декабря. Сейчас на площадках ведутся работы подготовительного периода.

