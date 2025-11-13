Цветники в Москве подготовили к зиме

В Москве завершилась подготовка цветников к зиме, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по подготовке столичных цветников к зиме, чтобы многолетники благополучно пережили период холодов и могли радовать горожан в следующем году. Привели в порядок клумбы, организовали подкормку растений удобрениями, обработали их от болезней и вредителей, провели обрезку», – сообщил Петр Бирюков.

Уточняется, что после завершения работ специалисты задекорировали цветники разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их всю зиму.