Интервалы движения поездов на МЦД-2 временно увеличатся до двух часов

Движение поездов на МЦД-2 изменится 15 и 16 ноября в связи с капитальным ремонтом путей на участке между станциями Красный Балтиец и Павшино. Интервалы движения могут увеличиться от 30 минут до двух часов, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

"15 и 16 ноября интервалы движения поездов на втором Московском центральном диаметре будут увеличены до двух часов, а на некоторых станциях изменятся пути отправления. В выходные на участке от станции Курская до Нахабина интервалы движения составят до двух часов, а от Курской до Подольска возможно их увеличение до 30-40 минут", - говорится на сайте.

Изменения в графике связаны с капитальным ремонтом путей на участке между станциями Красный Балтиец и Павшино. Работы планируются заранее и проводятся в выходные, поскольку пассажиропоток в эти дни меньше.

Поезда в обоих направлениях на участке от Красного Балтийца до Павшина будут ходить по пути на Подольск. Также изменятся платформы направления на станциях Красный Балтиец, Стрешнево, Тушинская и Трикотажная при движении в сторону Нахабино.

Маршрут некоторых поездов со стороны Нахабино будет укорочен до Тушинской и от нее, со стороны Подольска некоторые поезда будут ходить до станций Царицыно и Курская и от них. Пассажирам рекомендуют уточнять маршруты на табло станции и на сайте "ЦППК", а также по возможности воспользоваться другим общественным транспортом.