В Москве изменятся девять маршрутов автобусов и электробусов

В Москве с 15 ноября скорректируют девять маршрутов автобусов и электробусов, изменения коснутся сразу 24 районов столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, прикрепив схемы обновленных маршрутов.

«15 ноября скорректируют девять маршрутов автобусов и электробусов в 24 районах города. Часть трасс продлят, а для сокращения интервалов запустят больше транспорта на востребованных направлениях», — сказано в публикации.

Так, в будни в часы пик дополнительные рейсы появятся у маршрута № 906а. Автобусы с162 проследуют до станции метро «Пыхтино» вместо МЦД «Толстопальцево». Маршруты № 69 и с369 объединят в с369, автобусы будут ходить чаще, интервал сократится до 20 минут. В Капотне маршруты № 54 и 655к объединят в новый удобный маршрут с754.

В Северном и Южном Бутово перераспределят выпуск автобусов на более востребованные маршруты: автобусы маршрутов № 293, 213 и 895 будут ходить чаще, № 165 и 877 перестанут работать. В Тропарево-Никулино и Очаково-Матвеевском маршрут № 630 станет частью маршрутов № 226 и 329.

Ранее сообщалось, что первое беспилотное такси может появиться в Москве уже очень скоро — с 2026 года. Однако пока машины будут ездить с водителем-испытателем в салоне.

Также стало известно, что сервис 2ГИС добавил детальные 3D-схемы станций метро Москвы на карту. Пользователи теперь смогут заранее посмотреть расположение выходов, эскалаторов, платформ и переходов, чтобы быстрее сориентироваться внутри станции. 3D-схемы уже доступны для более чем 50 станций столичного метро — для всех станций внутри Кольцевой линии.