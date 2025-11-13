Согласован архитектурный облик делового центра в Западном Дегунино

Одобрено архитектурно-градостроительное решение делового центра на месте бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», сообщила пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

«Комплекс станет новой доминантой района, так как на него открывается панорамный вид со стороны основных транспортных потоков. Он позволит создать визуальный и функциональный буфер между железнодорожной зоной и общественно-жилой застройкой. Архитектурная концепция основана на принципах легкости, динамичности и светопроницаемости, создавая контраст с окружающей средой за счет минималистичной формы. Рельефные фасады создадут узнаваемый уникальный образ проекта – метафору движения воздуха в натянутых парусах», – приводятся в материале слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Деловой центр расположится по адресу: Ильменский проезд, земельный участок 13/8. Общая площадь комплекса составит 66,7 тыс. кв. м. Он расположится недалеко от станций метро «Селигерская» и «Верхние Лихоборы».

Фасады паркинга будут повторять архитектурные приемы основного здания, для отделки применят белые ламели с частым шагом.