Выходные в кинопарке «Москино» пройдут в жанре кинокомедии

Гости смогут посетить фотозоны в стиле постеров кинокомедий, принять участие в постановочных съемках по мотивам известных фильмов, а также увидеть спектакли, вдохновленные любимыми детскими произведениями.

15 и 16 ноября кинопарк «Москино» приглашает на тематические выходные, посвященные кинокомедиям. Гостей ждут мастер-классы, интерактивные мероприятия и квесты, посвященные созданию юмористического контента и кинопроизводству. Мероприятия можно посетить по билету в кинопарк.

Спектакли, интерактивный квест и путешествие по съемочным площадкам

Интерактивный квест «По следам кино» начнется в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 на центральной площади и пройдет на площадках «Уездный городок», «Питерский бар» и «Москва 1940-х годов». Участники будут искать персонажей известных комедий. Гостей ждут веселые задания и памятные призы.

На площадке «Театр Гонзаги» в субботу в 14:30 взрослые и дети смогут увидеть постановку «Нильс всемогущий» по мотивам сказочной повести Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

В тот же день в 16:00 пройдет спектакль в жанре сторителлинга «Один день из жизни Дениски Кораблева» по мотивам цикла «Денискины рассказы». Постановка станет поводом вспомнить истории Виктора Драгунского или же впервые познакомиться с ними.

В воскресенье в 16:00 можно будет увидеть постановку по мотивам знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена «Огниво». История отважного солдата напомнит зрителям, как важно верить в себя и никогда не унывать.

С центральной площади каждые 30 минут автобусы будут отправляться к дальним местам кинопарка. Это площадки «Дальневосточный город», где работали над проектами «Арсеньев», «Порода» и «Московская касса невест», и «Провинциальные города Европы», где снимали фильм «Буратино», премьера которого состоится уже 1 января 2026 года.

Профессиональные фотосессии и ИИ-кинопостер

На центральной площади кинопарка расположатся фотозоны, созданные по мотивам мультфильма «Бременские музыканты», кинокомедии «Я шагаю по Москве» и детского фильма «Цветик-семицветик». Профессиональный фотограф сделает яркие кадры на память.

На площадке «Дальневосточный город» посетителей ждет фотозона «Кинопостер AI». Здесь можно сделать снимок с фантазийными визуальными эффектами в стиле постеров кинокомедии. Каждый посетитель получит постер в двух вариантах: цифровую версию и печатную копию.

Натурная площадка «Дальневосточный город» станет фотозоной «Я в кино», созданной по мотивам кинокомедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Узнаваемые и любимые персонажи оживут и появятся прямо в кадре. Посетители смогут взаимодействовать с виртуальными героями. В результате получатся яркие и динамичные фото и видео.

Постановочные съемки

На площадке «Провинциальные города Европы» в 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 гости примут участие в постановочной съемке по мотивам советского фильма «Приключения Буратино». На площадку можно попасть на автобусах, которые будут ходить каждые 30 минут от остановки на центральной площади.

На площадке «Питерский бар» в 12:30, 13:30, 15:30 и 16:30 гости станут участниками одноплановой иммерсивной съемки под руководством опытного режиссера. Ее сделают без дополнительных дублей. Автобусы отправятся от парковки напротив центральной площади за 15 минут до начала.

Мастер-классы по раскадровке, озвучиванию фильма и созданию анимации

На двух мастер-классах в стеклянном павильоне у хромакея можно будет попробовать себя в роли художников кино и анимации.

На занятии по раскадровке визуализировать почти любые идеи помогут бумага, маркеры, карандаши и современные интерактивные инструменты. С их помощью можно собрать кадры в определенной последовательности. Посетители всех возрастов научатся принципам визуального повествования, узнают, как кадры связаны между собой, как работает ритм и логика истории. Они создадут собственную мини-раскадровку или ее цифровой аналог, как в настоящем кино. Продолжительность занятия — 30 минут.

На мастер-классе по стоп-моушену, или покадровой анимации, гости смогут снять собственный небольшой мультфильм, где актерами станут фигурки из конструктора. Участники узнают, как оживлять объекты и создавать короткие анимационные ролики, переставляя персонажей и снимая их кадр за кадром. Каждый гость получит готовый мультфильм в цифровом формате. Продолжительность занятия — 30 минут.

В стеклянном павильоне рядом с натурной площадкой «Ковбойский городок» в специально оборудованной студии гостей ждут на мастер-класс по озвучиванию мультипликационного фильма «Три богатыря». Два участника смогут произнести реплики персонажей или добавить звуковые эффекты. Им предоставят микрофоны, наушники и профессиональное оборудование. Профессиональный звукорежиссер объяснит основы актерского озвучивания и раскроет некоторые секреты синхронизации речи. Это занятие подходит для родителей с детьми. Гости заберут с собой видеофрагмент, озвученный их собственным голосом.

Кино для всей семьи

15 и 16 ноября в кинотеатре «Москино кинопарк» зрителей ждут новинки для всей семьи. В программе — лента «Иллюзия обмана — 3», продолжение истории о знаменитых фокусниках, приключенческая сказка «Горыныч» о похождениях моряка и его друга дракончика в неопознанном княжестве, а также комедия «Папины дочки. Мама вернулась» о возвращении Даши Васнецовой домой, эпизоды которой сняли в павильоне «Аэропорт». Билеты на кинопоказы можно приобрести на сайте.

Программа выходных в кинопарке способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен второй этап развития: построено 34 натурные площадки, шесть павильонов и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Брестская крепость», «Провинциальные города Европы», «Юзовка», «Шахты», «Европейский город», «Современная Москва», «Рейхстаг», «Русский средневековый город», «Города Восточной Европы» и другие пространства.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».